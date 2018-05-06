〈中部〉嘉市西市場慶百歲 促銷展老照片

2018-05-06

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市公有西市場營運至今屆滿百年，適逢改建為現代化綜合大樓廿年，昨起九天推出商品促銷、老照片展等感恩慶祝活動；市長涂醒哲說，西市場在日治時期又稱為「 好野人市」（類似現今的精品類暢貨市集），是老嘉義人難忘的記憶，將協助攤商振興市場發展。

生意大不如前 建設處輔導轉型

西市場自治會長郭義文說，市場一百四十八個攤位雖滿租，但因商品樣式不齊全、營業時間不一致，且有些民眾習慣騎車來選購的消費型態，讓市場生意大不如前，鼓勵老店因應潮流作改變，吸引新客群進到市場消費，也期盼名氣大的連鎖店進駐帶來客群。

市府建設處市場管理科長王惠娟表示，將輔導攤商營業時間趨於一致、加強轉型，例如三年來已輔導「遊LOVE園親子館」等業者，榮獲經濟部評鑑「樂活名攤」，提昇傳統市場形象。

逾20年34名優良攤商 市府表揚

市府表揚在西市場打拚逾廿年的三十四名優良攤商，其中三分之一以上是傳承到第三代的老店。

郭義文經營的「台北珍」肉鬆店舖是傳承三代的八十二年老店，他的祖父從台北到嘉義創業，起初在中山路擺攤，後來移至民生北路與延平街口，傳至父親後搬進西市場，再由他接手至今，已在西市場營業六十五年，因而對市場有很深的情感；海鮮店第二代吳育家是東石人，接手父親海產批發事業後，運用西市場位於市中心優勢，海鮮生意做得有聲有色。

西市場位於國華街、中正路、忠義街的街廓中，始於西元一九一八年創設營業，當年街屋立面是巴洛克式建築風格，後改建為八層樓現代化綜合大樓，於一九九八年完工全新開幕，一、二樓市場營業面積一千九百四十坪。