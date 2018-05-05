〈南部〉手工金獅頭 沙模紙糊傳承三代

2018-05-05

〔記者劉婉君／台南報導〕安南區溪南寮興安宮金獅陣成立已七十二年，仍堅持以傳統的沙土為模、紙糊手工製作獅頭，技法傳承至第三代，四十六歲的施凱中最近從取土到彩繪，耗時超過兩個月完成最新一科的獅頭，獅頭裡隱藏金木水火土五行，每個製作流程都依照祖父施金水留下來的紀錄，將傳統藝陣之美傳承下來。

溪南寮興安宮金獅陣由紅面獅頭帶陣，為「西港香」的重要武陣，也是台南市登錄的無形文化資產，負責製作獅頭的施家三代施金水、施志穎、施凱中，與金獅陣相當有淵源。

施凱中說，最早的獅頭是祖父施金水到西港烏竹林學回來的，自家還曾是金獅陣的「暗館」練武場地，國小開始，就常跟在祖、父身邊看，祖父留下的手冊詳細記載尺寸、比例、圖案及眉毛高度等，加上從小長期觀察，製作起來並不難，「只要肯花時間、用心，祂自然會幫助你。」過去他還曾在夢中看到金獅顯現。

由於製作過程非常耗時，熱忱及歸屬感就是最重要，雖然過程很累，但「這是很有意義的事，而且也是阿公留下來的技藝，不希望在我這一代斷了。」

製作獅頭時，要以沙土為模，夯實烘乾後，以糯米汁糊貼七至十二層牛皮紙，他說，因為興安宮金獅陣的動作比較快，每次香科要拜很多廟，有時還可能遇到下雨，所以獅頭的強度要比別人更好，也要儘量做到防水。