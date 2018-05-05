〈南部〉（台南）西港香13日南巡 遶境71轎50陣頭

2018-05-05

〔記者楊金城／西港報導〕國定民俗「台灣第一香」西港慶安宮戊戌香科，醮典活動愈來愈熱鬧，五月十三日千歲爺南巡將到市區遶境，五月十四日王船出澳，五月卅一日起鼓入醮，當天王轎將到鹿耳門請媽祖，六月一日起展開九十六村庄遶境三天，六月四日送王（燒王船）。

推文化體驗 認識科儀做王船

文化局在「西港刈香」六月一日起展開「三日香」遶境綏靖時，也將和國立台南大學民俗體育發展中心合作舉辦「作陣西港香」香科文化體驗，讓民眾不只是看熱鬧，還能看懂門道，真正認識和傳承西港刈香文化。

「作陣西港香」在六月一日到三日除邀學者演講，介紹西港香科科儀文化外，還有戶外的陣頭表演、現場導覽，歡迎民眾報名，有王船模型製作，現場打卡也有禮物拿。

慶安宮總幹事方一峰說，西港刈香始於清乾隆四十九年（西元一七八四年）由八份姑媽宮開始舉辦香科遶境，第十四科改由慶安宮接辦，每三年一科，今年戊戌香科是第七十九科，至今二百三十多年未曾中斷，保存台南最多的文、武陣頭和科儀。

西港香的神轎今年有七十一頂、五十多個陣頭，其中庄頭自組傳承的文、武陣有卅四陣，烏竹林廣慈宮的金獅陣是開路先鋒。

方一峰說，各庄陣頭已在近日陸續到慶安宮「開館」，由千歲爺驗收訓練成果，溪南寮興安宮金獅陣、港墘港興宮天子門生陣、塭內蚶寮永昌宮金獅陣將在今天開館，廣慈宮金獅陣、東竹林保安宮牛犁歌陣、大塭寮保安宮五虎平西陣將在明天開館。