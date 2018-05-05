〈南部〉（台南）智慧路邊停車 1年內設2千車格

2018-05-05

停車繳費只要電子票證嗶一下

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國第一套智慧路邊停車計費系統在台南開跑，市府及宏碁智通公司昨日簽約，宏碁預計一年內投入三億元，在中西區、東區及安平區等停車熱區設置二千處智慧停車格位，屆時停車繳費就地「嗶」一下搞定。

這套系統「聰明」地方，系統會自動偵測車牌，記錄車子進出時間，不必依賴人工收費，只要有電子票證即可在繳費機現場付款。

宏碁投注3億 年底永華路有百格

交通局表示，去年起與宏碁智通公司、台南應用科技大學等產官學合作，先在永康區正南五街完成十六席智慧路邊停車格位，有效提升停車周轉率及減少人力開單成本，試辦成效不錯，市府決定以民間自行規劃的BOT合作方式擴大建置，由宏碁智通得標負責營運，第一批優先在安平區上線，原則上會以永華路做示範，目標在年底設置一百格左右。

宏碁智通董事長萬以寧表示，該系統就是結合物聯網、雲端及人工智慧平台，未來可透過資料庫大數據分析供交通政策參考，以及無人車駕駛、電動車充電樁、治安等其他科技加值應用，不只是路邊收費功能而已。

市府也強調，這項合作計畫，市府「零出資」，由產業提供研發及管理營運，成功建立商轉模式之外，更重要的是促進民眾便利生活環境。