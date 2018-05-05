〈南部〉截四肢再站起「奇蹟教授」 獲熱愛生命獎章

2018-05-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學企業管理學系助理教授王致遠、資工系大四生劉庚銘，雙獲周大觀基金會熱愛生命獎章及熱愛生命獎學金。

王致遠被周大觀文教基金會譽為「奇蹟教授」，從全球推薦的兩千五百三十四人中脫穎而出，榮獲二○一七年第廿屆全球熱愛生命獎章。

王致遠於二○一五年不明原因感染，導致多重器官衰竭險死，但四肢被迫截肢，後來裝上義肢重返校園，二○一七年三月等到合適捐贈者，完成台灣首例雙臂異體移植手術，挑戰極限、戰勝死神，他的精神感動無數學子。

王致遠回首來時路，醫生要截掉手腳時，他整個人嚇呆，母親問「可以接受一個不一樣的人生嗎？」他回答「我沒有選擇的權利。」就這樣進了手術室，術後醒來，痛到大喊「殺死我好不好」，第二個想法是「我知道當人彘是什麼樣子了。」

獲獎腦麻生 立志研發智慧輔具

劉庚銘則罹患先天重度腦性麻痺，影響口語和肢體功能，但沒有因此自暴自棄，他計畫完成大學學業後攻讀中山大學資工研究所，致力研發智慧型輔具，希望成為輔具機器人博士，幫助身心障礙者。

劉庚銘國小就讀普通班，和正常孩子一起求學，母親、奶奶每天接送，母親鼓勵他，「不要認為自己比別人差」。國中時常遭到同儕嘲弄，他把殘疾的自卑與無助轉化為生命美文，作品曾獲第十一屆文薈獎散文類優選。