〈南部〉法令鬆綁 旗津、鹽埕、哈瑪星可設民宿

2018-05-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕法令鬆綁，高雄市觀光局宣布，旗津、鹽埕、鼓山哈瑪星、左營舊城、岡山平和老街區、鳳山曹公圳沿岸等地區，均可設置民宿。

具人文或歷史風貌區域可申請

高雄市民宿多集中在美濃、旗山、六龜一帶，總數只有六十家。市府觀光局昨天正式公告，高雄市「具人文或歷史風貌區之相關區域」，可依民宿管理辦法規定，向觀光局申請民宿設立，範圍如下：

（一）旗津區全區、鹽埕區全區及鼓山區哈瑪星地區。（二）經市府文化局「見城計畫」公告的左營舊城範圍。（三）經「高雄市老屋活化整修及經營補助計畫」核定的岡山區平和老街區、鳳山區曹公圳沿岸地區。

觀光局強調，如果在公告範圍外欲申請民宿，可提出其地點半徑八百公尺內具人文或歷史風貌區域的佐證資料，經觀光局邀專家學者組成審查委員會審查通過，也可設立。

此外，經高雄市文化局資產保存法指定或登錄的古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀，已具相關管理維護或保存計畫的區域，也可申請民宿，例如左營海軍眷村、鳳山黃埔新村、中油宏南宿舍群、橋頭糖廠、原日本海軍航空隊岡山宿舍群等。

觀光局長曾姿雯表示，自由行及體驗式深度旅遊已蔚為風潮，希望藉由都市計畫區內具特色民宿的設立，提供到高雄旅遊旅客更多住宿選擇。

住房率直直落 旅館飯店業者憂

但有飯店業者擔憂表示，高雄旅館飯店的房間數已超過二萬間，數量全台第二，去年的平均住房率跌到六成，今年恐更不樂觀，如今又開放民宿申請，對旅館飯店業將雪上加霜。