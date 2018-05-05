〈南部〉蘭嶼生做檸檬炸彈甜心 誇好吃到爆

2018-05-05

國中技藝賽秀成果

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼中學以餐旅學程發展國中技藝教育學程，達悟族學生努力學製糕點，搭了三個多小時的船到台東參展，很有自信的說，他們做的檸檬炸彈甜心「暈船了」，好吃到爆！台東縣國中技藝教育競賽昨天在台東體中舉辦頒獎典禮及成果展，有土木與建築、食品、家政、動力機械、商業管理、設計、農業、電機電子、機械、餐旅等十大職群，獲得前幾名的，大都是偏鄉的國中生，像南迴的賓茂國中在餐旅、動力機械、設計、機械都拿到第一名，技職表現傲視市區國中。

賓茂國中也有三位學生通過機車修護即測即評丙級技術士檢定考試獲得證照，其中謝澤森在這次競賽動力機械群獲得第一名。

偏遠的蘭嶼中學也開辦國中技藝班學程，因應島上觀光及民宿的需求，由老師陳彭建中教導中餐、西餐及點心，學生們認真學習，此次競賽有三人獲獎。

蘭嶼技藝班學生說，蘭嶼中學的亨飪設備比台灣的還好，老師也很認真教，他們也努力學，獲餐旅組第四名的鄭郁茹同學說，上一屆的學長姐包辦了前三名，他們也會繼續認努力學習。

台東縣教育處表示，今年參與技藝教育的學生有四百四十一人，其中有兩百一十二位學生獲推薦參加複賽，獲獎學生將可以憑獲獎證書參加「一○七學年度台東區國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科」，是未來多元入學的趨勢。