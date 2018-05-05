〈南部〉當志工逗老人開心 東商王彩禎獲獎

2018-05-05

獲選保德信青少年志工奉獻獎

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商觀光科學生王彩禎經過層層關卡評選，獲得保德信青少年志工奉獻獎殊榮。隔代教養中成長的她，渾身熱情常逗得社區爺爺們樂開懷。

東商表示，保德信志工獎今年國高中生共有四千多位學生報名參加，經過評選後，選出卅位「傑出志工獎」及一百廿位「奉獻獎」。

王彩禎國小時曾參加台東劇團「兒童科學營」，受到啟發，一頭栽進志工世界。學務處林家慈組長說：「彩禎平常除了在家裡陪伴阿公、阿嬤以外，最常做的就是到青年志工中心擔任志工」。

學務處林家慈組長說，王彩禎從事的志工服務很多元，如淨灘、掃鐵道、兒童科學營，擔任青春導覽員，到台東各地宣導不同主題等。

外公、外婆養大 榮家服務受好評

她是由外公、外婆和阿姨一手養大，但個性活潑開朗，喜愛親近老人家，最受社區好評的是她曾到馬蘭榮家慶祝祖孫節，擔任主持人，和爺爺們一同唱老歌、做運動，讓爺爺們笑得合不攏嘴，讓她覺得好有成就感。

王彩禎三年來約三百五十二小時志工服務，多半利用暑假的時候或課餘時間，因為要兼顧好課業，避免因為志工服務而影響學生讀書的本份工作。

王彩禎感謝東商支持她擔任志工，「做志工，是我一輩子願意從事的事。」