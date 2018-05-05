〈南部〉不只有墾丁 屏縣規劃落山風風景區

2018-05-05

賞原民文化、東海岸風光

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區觀光業低迷，旅宿業下架消息頻傳，屏東縣府觀光傳播處將向交通部觀光局申請，在車城、牡丹及滿州的恆春半島東海岸，設置「落山風風景特定區」，期盼讓觀光客能看到原住民部落文化和東海岸風光，不再只有知道「墾丁」。

車城、牡丹、滿州 資源整合

「落山風風景區」計畫透過車城、牡丹、滿州連接的屏一九九線及台二十六線，這三個墾丁區域外的鄉鎮進行資源盤整，創造墾丁國家公園外的國家風景區，增加恆春半島旅遊的深度。

「落山風風景區」預計分為「車城」「牡丹」、「八瑤灣」三個遊憩系統，西部起點從車城海口景觀道路，延著四重溪風景線進入牡丹鄉東源、旭海區域，再從東部海岸線沿著滿州九棚地區進入高士部落及四林格山生態區。

屏縣府觀傳處副處長黃國維指出，劃設風景特定區，主要是恆春半島原本就有多元地理景觀、生態、社區人文、多元文化等，可讓國人及國際遊客進行深度感性之旅。

結合社區 生態深度旅遊

黃國維說，墾丁核心區外的景點，旅遊業者尚未有效開發與包裝，成立風景特定區後，除提供墾丁之外的觀光景點，還可以讓旅遊業與在地社區結合生態、永續作法，符合墾丁國家公園推廣的生態深度社區旅遊面向，有助於區域均衡發展。

包括東源、高士等多處地點被列入的牡丹鄉公所表示，墾丁地區因早期劃入國家公園，知名度壓過其他的景點，「落山風風景區」的設立，將有助於提升其他恆春半島區域能見度，也能分擔墾丁遊客過於集中的壓力。