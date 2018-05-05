〈台北都會〉社民黨范雲 宣布參選北市長

2018-05-05

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕社會民主黨召集人范雲昨與前副總統呂秀蓮、立委姚文智同台參與台北市長電視辯論會，並發表參選政見，以公共運輸全免費、托育托老共融及勞動政策作為主軸，正式宣告參選年底台北市長選戰。社民黨直言，柯文哲至今未提出競選藍圖，此舉希望各界能專注政策討論。

范雲今年一月雖表態社民黨不會在縣市長選舉中推派代表，三月間接受廣播電台專訪時則轉向，「沒有排除選市長」，昨則正式表態參選。

部分小黨 傾向與柯合作

范雲參選希望撐出小黨的空間，但台北市長柯文哲人氣仍然高昂，尤其在青年世代支持度也很高，許多小黨為爭取議員席次，年底選舉仍傾向與柯合作，為自家參選人增加曝光度，如民國黨、親民黨、台聯與新黨至今仍與柯維持緊密聯繫，連時代力量立委林昶佐出席不少活動也緊跟在柯身後、私底下互動不少。

有知情人士私下表示，范雲曾於年初至四月間，與台聯、綠黨等小黨協調選區事宜；期間也曾與時代力量立委林昶佐私下見面溝通社民黨與時代力量議員選區，不過兩人意見喬不攏協調破局，也讓社民黨與時代力量在年底北市議員選戰上各自推派人選。

該名人士說，由於社民黨近期在北市推出各參選人知名度較低，希望范雲參選能發揮母雞效應，拉抬社民黨北市議員選情，並增加年底選舉與大政黨的交換籌碼。