〈台北都會〉13校「實作」評量 考試跳脫傳統測驗

2018-05-05

國中小試辦 考試變輕鬆

〔記者蔡亞樺／台北報導〕學校段考跳脫傳統考試的紙筆測驗，台北市有七所國中、六所國小推動以「實作」評量方式取代，讓學生動手操作儀器，或利用教材完成專題探究，考驗學習的程度，範圍從自然領域的生物、化學課延伸到數學、國文課，學生直呼考試變輕鬆，但老師卻苦惱評量要符合公平，要額外花時間規劃設計；北市教育局強調，實作評量一方面引導教師不只教課本裡的知識，也培養學生應用、解決生活的問題。

108學年度 國中全面實施

教育局於一○六學年度推出「實作段考」，以實驗操作、實際觀察、任務解題等評量方式，佔段考分數百分之十至卅％，由各校自行規劃，改變現行的段考紙筆評量，以扭轉考試領導教學的現況。

去年十月，新民國中率先在生物課測驗，推動實作評量，透過操作顯微鏡，考驗學生對儀器與細胞的熟練程度。教育局表示，目前已有七所國中進行試辦，包括關渡、五常、福安、蘭州、新民、雙園及至善國中，一○八學年度全面實施。學生笑說，考試就像好玩的活動。

實作評量也向下延伸，分別有新生、永安、文昌、雙園、西松國小及國語實小等六所。永安國小設計「簡單機械」單元，評量過程要求學生架設定滑輪、動滑輪實際吊拉物品，接著實測施力大小，檢測學生能理解並應用科學概念。

段考不用紙筆 操作、觀察取代

文昌國小則以科學閱讀，引導學生了解伽利略發現影響單擺週期的因素，再讓學生實作出「擺動週期為一秒之單擺」；雙園國小與國語實小則是模擬觀星情境，讓學生操作星座盤回答問題。西松國小讓學生操作顯微鏡後，依據鏡頭下所見回答問題。

國語實小五年級張姓學生說，考星座盤實作可以真實的應用課本教的知識，不只是會寫考卷而已。文昌國小四年級學生江承翰則說，老師平常就教過操作單擺，操作滿簡單的，所以把實驗當作考試，他覺得很輕鬆。

有家長表示，考試有多元方式對孩子來說也是不錯，但實作的成績應兼顧公平性，畢竟成績很重要。

國小自然課老師坦言，確實在課程設計時很傷腦筋，要考量到每個孩子懂不懂的情境意義，所以要花更多時間備課，常找其他老師討論。