〈台北都會〉蘇貞昌批市政停滯 侯友宜拿電廠回嗆

2018-05-05

〔記者翁聿煌／新北報導〕二○一八新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜昨天分別展開拜訪行程，但彼此不忘在言語中交鋒。

蘇貞昌走訪中和區老友，暢談當年為中和解決水患、排除萬難興建雙和醫院的政績，並批評八年來市政「停滯不前」。侯友宜到新店斯馨祠參拜祈福，他回應新北市政八年來進步有目共睹，同時市政也要「一棒接一棒、讓新北市更好」；他反嗆蘇貞昌，如今民進黨人士也反對深澳火力電廠，盼蘇貞昌跟進。

蘇貞昌說，雙和醫院從一九八二年就開始籌備，但歷經十八年還無法開工，主因是預定用地上有座四十公尺高的饅頭山，受山坡地法令限制無法動工，當時中和市長呂芳煙和他全力爭取，承諾「移山」蓋醫院，縣府移走四十六萬噸土方，並將土石填出鶯歌大漢溪畔的高灘地，一舉兩得。

侯友宜參訪新店歷史最悠久的土地公廟「斯馨祠」，創建於乾隆四十四年的「斯馨祠」，為配合中央新村北側都市重劃，暫時遷至民生路現址，將來會遷至重劃區內歷史公園，侯友宜希望未來「斯馨祠」能繼續守護地方，也成為在地文史景點。

媒體提及民進黨派系「正國會」已經表態反對深澳燃煤電廠，侯友宜回應 「這樣就對了！」他也再度喊話，希望蘇貞昌跟進表態。蘇貞昌仍強調，只要不安全有污染就反對建深澳電廠。