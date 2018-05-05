〈台北都會〉砸2000萬仍慘淡 輔大花園夜市暫熄燈

2018-05-05

〔記者葉冠妤／新北報導〕新莊輔大花園夜市在二○一一年風光開幕，號稱北台灣新興夜市的始祖，全盛時期近三百攤，但經營情況卻每況愈下，一度剩不到卅攤，遊客只有小貓兩三隻，去年底新團隊砸兩千萬蓋遮雨棚，欲重起爐灶，找回往日人潮，不料撐不到幾個月，輔大花園夜市五月起宣布暫時停業，預計再拚新活路。

占地2500坪 全盛時期近300攤

輔大花園夜市位於新北大道上，新莊與泰山交界處，占地兩千五百坪，七年多前開幕時，主打多元小吃攤位，吸引不少民眾前往朝聖，但風潮過後，光顧人潮遞減，經營狀況一年比一年慘淡，攤商也紛紛出走。

無獨有偶，像板橋文創、三重星光夜市，也都從一開幕時人聲鼎沸到最後幾乎乏人問津；不過，相較於其他夜市，去年六月才營運的樹林興仁夜市靠著硬體設備、創新餐飲、大咖藝文表演等，至今仍屹立不搖。興仁夜市表示，環境舒服、停車方便、攤位裝潢與菜色新穎，是留住客人的關鍵。

缺特色沒人氣 剩不到30攤

輔大花園夜市的攤商直言，輔大花園夜市缺乏特色，民眾容易失去新鮮感，以前極盛時期攤位一天租金要價一千元，後來最慘剩下一天三、四百元，還是沒有攤商願意進駐，二千多坪的空地剩不到卅攤，空蕩蕩更沒人願意走進來逛逛。

去年底加蓋遮雨棚 仍無起色

去年十二月，輔大花園夜市的新任經營者砸下兩千萬元加蓋遮雨棚等，欲讓夜市起死回生，但依舊沒起色，只好暫時黯然歇業，之後會改以委外經營，目前得知新團隊有意結合釣蝦場、夜市、娛樂設施等，打造複合型商圈。