〈台北都會〉加班多酬勞低 議員：警比勞工血汗

〔記者賴筱桐／新北報導〕血汗警察？年底選戰將近，警察勤務更繁重，但新北市議員認為警察付出辛勞與薪資卻不成比例。議員劉哲彰昨天質詢指出，勞工平均每月加班時數上限為五十四小時，警察加班時數上限為一百小時，比勞工高出一倍，明顯過勞，但加班費可能比勞工低，盼市府向中央爭取降低超勤時數、調高加班費。警察局表示，這是全國一致標準，會向中央反映基層心聲。
加班上限 警比勞工多一倍
劉哲彰指出，依據「警察機關外勤員警超勤加班費核發要點」，警察超勤時數每月上限一百小時，比勞工多一倍，加班費最高只能領取一萬七千元，但加班費是用本俸計算，基層員警就算加班滿一百個小時，也領不到一萬七千元，淪為「看得到、吃不到」，人民保母成了「血汗」警察。
每小時加班費 警比勞工少
劉哲彰表示，二○一七年新北市警察超時服勤總時數為五四五萬八八八三小時，超勤加班費核發近十．六億元，平均每小時加班費一九四元，而勞工以最低時薪一百四十元計算，加班超過三小時、每小時為二三二．四元，兩者比較，警察明顯偏低。
劉哲彰說，警察勤務繁重、包山包海，且具危險性、壓力大，如今勞動條件差，恐影響士氣，警察付出的辛勞與薪資不成正比，甚至不如勞工，他要求市府向中央爭取調降警察的超勤時數，提高加班費。
警察局長胡木源回應，加班費核發標準為中央訂定，全國一體適用，以警察每月二十二個工作日計算，假設每天加班四小時，每月最多八十八小時，除非有特殊勤務，否則加班至一百小時的情況極少，他會把基層心聲向中央反映。
菜鳥加滿100小時 領不到1萬7
警察局人事室說明，若以警專剛畢業的基層警員來看，每小時加班費為一六三元，加班滿一百小時，共可領一萬六千三百元，確實有領不到一萬七千元的情形，目前警政署已研議修正標準。