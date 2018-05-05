〈台北都會〉對台北最好企業 這5家獲選

2018-05-05

祥圃、鮮乳坊、繭裹子、綠藤及威立

〔記者楊心慧／台北報導〕北市府和美國非營利組織Ｂ型實驗室合作，舉辦「Best For Taipei對台北最好企業挑戰賽」，依據「企業影響力全面評估表」，分別選出「員工」、「社區」、「環境」等得分名列前二十％的企業，祥圃、鮮乳坊、繭裹子、綠藤生機、威立等五家公司，從五十七家企業脫穎而出，獲最高榮譽獎的綠藤生機長年推廣保護環境，員工福利也非常優渥，甚至可在上班時間請約會假；繭裹子推動社區建設，提供以台灣設計、融合世界多種文化和傳統工藝技術的生活產品，並參與推動北市在二○一七年成為華人世界第一個公平貿易的城市。

綠藤可請「約會假」 還有電影票

「Best For Taipei對台北最好企業挑戰賽」主要是鼓勵企業跳脫傳統獲利的思維，能夠發揮更有意義的社會影響力，像是對環境的保護、對社區有正面影響力、員工有優渥的福利等。榮獲員工獎的企業有祥圃實業、威立公關顧問；環境獎為祥圃實業、綠藤；社區獎為繭裹子、鮮乳坊；最高榮譽獎則由綠藤及繭裹子拿下。

綠藤生機營運長廖怡雯說，綠藤生機主打天然保養品，使用的成分對環境不會造成負擔；員工福利部分，若上班當天有要出去約會，可請「約會假」，還能向公司申請兩張電影票，公司也鼓勵員工做公益，若上班時去到外面做志工，可向公司請「志工假」。

祥圃實業營運長吳季衡說，公司提供給員工優渥的福利，有多元化獎金制度和分紅；在環境保護的部分，祥圃推廣友善環境的養殖方式，採用台灣當地食材比率達九十％，利用熱能回收再利用，節能效益達二十％。