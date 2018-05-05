〈台北都會〉中正橋改建三度流標 柯任內動工跳票

2018-05-05

2021年完工 也確定跳票

〔記者楊心慧、賴筱桐／綜合報導〕台北市長柯文哲上任後，針對連接台北市中正區和新北市永和區的中正橋，評估橋樑老舊，有安全疑慮，必須改建，但歷經三年多，三度招標，三度流標，原預計去年底動工改建、二○二一年完工，已確定跳票，台北市工務局新工處長林志峰表示，市府將調整預算重新招標，從十五．七億元追加至二十五億元，但增加十億元經費如何分攤，目前雙北市尚無共識。

防汛期將屆，動工是否會有安全疑慮？林志峰僅說，還沒開工所以沒有疑慮。至於何時開工？林不願承諾，僅說希望可以在二○二二年完成；亦即中正橋改建案從柯上任歷經第一任期，恐將無任何進展。

將調整預算 重新招標

中正橋前身為「川端橋」，經拓寬增建，最早的橋體至今有八十年歷史，因橋樑耐震係數、防洪高度不符合現行法規標準，北市府原擬拆除，但台北市文化資產審議委員會將川端橋認定為歷史建物，歷經台北市文資委員會與台北市都市設計審議委員會審議後，未來將採取「新舊共存」方式改建，保留舊橋、另闢新橋，整體景觀會以「琴瑟和鳴」為主題，橋樑造型仿台灣藍鵲飛舞的姿態，重現日治時期風華。

80年老橋 「新舊共存」改建

中正橋改建工程是雙北重要合作事項之一，北市府分別於二○一七年十二月十二日、二○一八年一月四日及四月十一日上網招標，都因無人投標而流標，主辦工程的北市府擬追加預算因應。

經費增10億 雙北分攤還在喬

新北市新建工程處企劃科長魏竹威指出，分析流標原因可能是工程預算偏低，近年進口鋼材原料上漲，鋼的原料與規劃階段相較，成本約調漲兩成，此外，一例一休政策上路後，人事成本增加，加上施工期間須維持車輛通行順暢，提高交通維持計畫的複雜度，影響廠商投標意願。

魏竹威表示，原本工程總經費是十五．七一億元，新北市負擔五．七二億元，台北市負擔九．九九億元，現在北市府預估須追加到二十五億元，增加的費用是否合理？雙北市如何分攤？四月底曾開會協調，但尚無共識。

林志峰坦承，在和新北的經費分攤部分確實無共識，新北分攤比例增加，但新北仍希望照原比例分攤，將和新北市府協調，如果新北認為沒調整的必要，還是會尊重他們。