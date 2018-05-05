〈台北都會〉基隆國光客運大樓開拆 忠一路10月打通

2018-05-05

預計38天拆完

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有五十年歷史的國光客運大樓及部分舊火車站月台，昨天上午開拆，預計三十八天拆完，市長林右昌、議長宋瑋莉和地方人士都來見證基隆歷史的一刻。

林右昌說，國光大樓拆完後就要進行忠一路打通到中山一、二路工程，將被鐵軌分裂的市區縫合，林右昌說，國光客運大樓拆除是都市改造關鍵的一步。

國光客運臨時車站已在四月二十四日完工啟用，市政府昨天開始拆除國光客運大樓與舊基隆站部分月台。

城市轉運站今年動工

市長林右昌說，國光大樓拆除後，接下來要打通忠一路到中山一、二路，基隆就沒有前站、後站之分，市區連成一氣，城市轉運站也會在今年動工，未來公車、國道客運、火車和輕軌整合在一起，基隆市火車站周邊就有很大轉變。

林右昌說，基隆市推動城市改造最困難的地方，就是穿著西裝改西裝，在市府二、三年努力下，終於踏出都市改造關鍵一步。

議長宋瑋莉說，國光有五十年的歷史，承載許多基隆人的生活點滴，一同成長，希望拆除後帶來商機、經濟繁榮。

立委蔡適應也說，這是歷史性的一刻，國光大樓拆除後不是記憶消失，是城市再造的開始。

市區縫合 改善景觀

市府工務處長張元良表示，國光客運大樓拆完，就開始打通忠一路銜接中山一、二路，今年十月就可完成，縫合基隆市區長期被鐵路切割情況。

「忠一路貫通工程」道路全長一百三十公尺、寬度三十二．七公尺，配置六個車道及五米人行道，有助改善交通與都市景觀。