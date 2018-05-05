〈北部〉「美麗人生」吸金2.4億 檢起訴18嫌

2018-05-05

投資10萬半年紅利6千 千餘人被害

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地檢署一月破獲以莊男為首的吸金集團，在全國十縣市、廿處據點，透過舉辦多場「美麗人生健康講座」，招攬年老者入會，強調寄放十萬元、半年就可拿到六千元的高利息誘因，不法吸金二億四千萬元，總計被害人高達一千七百人。檢方昨偵查終結，以涉犯組織犯罪條例、銀行法等罪嫌起訴。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，由莊姓主嫌發起、主持、操縱，並指揮不法的美麗人生吸金集團，成員共十八人，自民國一○六年六月間至十二月十二日止，分別在全台各地利用舉行健康講座機會推銷健康食品，並以贈送油、鹽、醬油、麵和米粉等小禮品名義，招攬大批年老長者入會。

他表示，集團成員在會場上，會以「借款」、「寄放」及「投資」等名義，公開向不特定民眾宣稱，每投資十萬元，半年就可獲紅利六千元的收益，換算年息十二％等方式，吸引會員交付現金；莊嫌等人再把不法所得，揮霍用在澳門賭博、購買保時捷、賓士、BMW等名車。

檢拍賣扣押BMW休旅車 疑遭成員標走

檢方歷經三個多月偵辦，羈押其中重要幹部九人（均仍在押中），並傳喚、通知被害人數百人、解析核對扣案供犯罪使用的電腦設備及帳冊資料後，查明由莊元和主嫌等十八人成立的非法吸金犯罪組織，共對一七七五名會員非法吸金，前後總計違法吸金數額高達二億四千三百六十一萬元。花蓮地檢署昨偵結，以涉犯組織犯罪條例、銀行法等罪嫌提起公訴。

檢方另首度援引刑訴法「扣押新制」，除查扣現金一百五十餘萬元，還將扣押的一輛二百多萬元、外型流線新穎的BMW X4休旅車（見下圖，記者王峻祺翻攝），於上月廿七日舉辦扣押物拍賣會，經激烈出價搶標，最後由台南林姓買家以一百六十二萬元得標，當場以現金繳清價款，變賣所得未來可賠償被害人。

但據傳，林姓買家似乎與吸金集團有關聯，成員還到場將車牽走。檢方說，法拍物最後買主若仍是集團成員並未違法，但會列入檢方紀錄，並提供院方作為審判參考。