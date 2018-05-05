〈北部〉玉管處南安展示館更新 黑熊「現身」瓦拉米

2018-05-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮瓦拉米步道是研究台灣黑熊最主要的生態保護區，位於花蓮卓溪鄉的玉山國家公園管理處南安遊客中心，昨舉辦展示館更新啟用典禮，嶄新展館以森林與溪流為主體，能讓遊客漫步在虛擬的瓦拉米步道中，沿著拉庫拉庫溪路徑，一睹台灣黑熊的神秘面貌。

「台灣黑熊」因族群數量稀少，被列為瀕臨絕種的一級保育類動物，分布位置範圍大幅縮減，多侷限於地形較崎嶇陡峭或高海拔、人為活動較少山區，花蓮卓溪鄉深山以西，也被列入台灣黑熊棲息地之一；前年九月，花蓮布農族耆老還曾在拉庫拉庫溪沙洲上，發現一隻年約五、六歲的母熊屍體。

邀學童入館「找黑熊」

玉山國家公園園區幅員遼闊，橫跨南投、嘉義、高雄及花蓮等四縣市，先後設立五座遊客中心，其中位於卓溪鄉的南安遊客中心，在玉山國家公園八通關古道東側入口，主要提供遊客解說諮詢服務，認識瓦拉米沿線步道的自然人文景觀。

一九九二年四月設立的南安遊客中心，原設有視聽室、展示廳、休息室及資料展示室，去年動工更新展館軟、硬體設施，以森林、溪流為展覽背景，提供遊客更完善的自然景觀視聽服務，昨日正式啟用，還邀請卓清國小師生搶先體驗入館「找黑熊！」

玉山國家公園管理處長曾偉宏說，展示館更新後，遊客可從森林燈箱隧道開始，體驗漫步在瓦拉米步道中的視覺享受，進入主展區後，還能跟著拉庫拉庫溪路徑，探索當地的生態多樣性，找尋台灣黑熊蹤跡，另也可接續造訪傳統石板屋，欣賞布農族的傳統織品、飾品及生活文物。

他強調，新展館首度將台灣黑熊展示區與AR擴增實境相互結合，提供民眾黑熊生活型態影像及模型，以互動方式更貼近了解台灣黑熊的生態習性，盼能一起喚醒保護山林環境的意識，守護野生動物的生存空間。