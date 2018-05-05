〈北部〉苗縣二代戒菸抽獎 最高獲2萬禮券

2018-05-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局為維護民眾的健康，鼓勵吸菸者戒菸，昨天舉辦二代戒菸抽獎活動啟動記者會，抽獎自即日起至十月三十一日止，將有一百三十二個獎項，最高可得二萬元的商品禮券。

菸齡四十多年的縣議員陳永賢，為了孫子女，一個晚上就戒菸成功，他現身說法，強調戒菸好處多多，也讓身邊的親友免於二手菸、三手菸的危害。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙指出，這次抽獎活動，門診戒菸共五十二名，凡年滿十八歲有吸菸的民眾，只需帶健保卡至縣內八十四家合約醫療機構門診戒菸即可參加，最高可抽中二萬元商品禮券。

第二為醫事人員推薦獎，為辛苦推動戒菸服務的醫事人員，每推薦一名吸菸者參與戒菸服務，就有機會獲得一千元商品禮券共五十二名。

第三為合約醫療院所團體獎，以門診戒菸的戒菸服務人數來頒發獎項，最高可獲得一萬元商品禮券；第四為無菸生活捉捉樂競賽，鼓勵苗栗縣民檢舉提供菸品予未滿十八歲之菸品販賣業者，向衛生局檢舉並處分成案，最高可獲得五千元商品禮券。

之前為「老菸槍」的陳永賢說，前年四月間某夜睡前心想為了孫子女的健康，毅然決然隔天就開始戒菸，連妻女都認為不可能，如今他做到了，以前出國都要花一萬元買香菸，如今改花二千元買孫子女的玩具，讓小孩高興不已，不僅省錢，身體也更健康。相關活動訊息，電洽：037-558206。