〈北部〉北台8縣市共識 苗栗推無人機產業

2018-05-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境禁航區少，苗栗縣政府推動無人機相關產業發展，並獲北台八縣市共識，共同向交通部民航局提出在縣內設置全台第一座合法無人機飛行場域及專業飛手術科考試及認證場域；苗縣府於昨天北台區域發展推動委員會副首長會議，播放縣府利用無人機空拍製作的「苗栗不一樣」影片，和與會副首長分享。

北台八縣市於昨天會議也發表聯合聲明，將共同致力於無人載具相關產業發展，促進智慧應用科技創新，另外將共同舉辦無人機專業飛手培訓課程，同時在相關管理法令規範下，各縣市未來也將建置無人機飛行測試場域，並呼籲中央機關早日制定無人載具感測相關技術標準，以利地方配合建相關基礎設施，做好安全規範。

負責無人機業務推廣的苗栗縣政府縣府勞動及青年發展處表示，已與教育處尋覓適當可行的場域，做為無人機相關訓練或飛行場所，經盤點，除既有的苗栗市經國路河濱公園的模型機飛行場外，教育處也提報已裁併校後的原造橋鄉豐湖國小，及原公館鄉福基國小福德分校可做為利用。

苗栗縣因較少禁航區，苗栗縣長徐耀昌認為發展無人機運用深具契機，要求各局處研擬創新計畫，讓苗栗縣率先啟動無人機運用，成為新亮點。

由於無人機空拍行為，也引爭擾，苗縣府陸續也制定「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」予以規範，並舉辦無人機攝影競賽，帶動風氣。

苗縣府勞青處表示，各局處目前已就無人機運用到文化觀光、產業技術、監測與災害防救等業務上，提出相關構想。例如透過無人機影像分析，進行農業災損勘查，及環保、水土保持等相關調查等。

北台區域發展推動委員會由台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣等八縣市聯合組成，已有十五年。