〈北部〉關西高中誠實商店 所得助清寒生

2018-05-05

學生投幣付費但不找零

〔記者黃美珠／關西報導〕國立關西高中的員生消費合作社，有一家由學生會經營的「誠實商店」，以投幣、不找零的方式供學生選購師生們提供的各種生活用品，所得捐做清寒學生獎助學金。

「誠實商店」的發想，源自校長吳原榮號召校內老師把每年教師節收到但沒用到的賀禮捐出共同成立，以每件五元到五十元不等的銅板價陳列供學生選購。

關西高中學生會會長張翔宇說，在誠信原則下，同學們看中的商品，可以利用貨架上的投幣箱，自己投幣付費帶走但不找零。

學生會定期結算誠實商店的收入，再把所得捐入學校的文教基金會，做為關西高中清寒同學的獎助學金。

「誠實商店」從去年十一月十一日校慶開張到現在，已經有一萬多元的收入，讓全校師生都覺得很開心。

學務主任賴來甲說，這是用分享、誠信的概念實踐助人為快樂之本的方式，助人者也幫助自己，生活不再充斥一堆棄之可惜，放著卻又佔空間的「好物」，並讓同學們體驗「循環經濟」。

師生將好物交換出售

賴來甲說，含糖飲料的退場，讓員生消費合作社貨架空了三分之一，校長的創意吸引師生們共襄盛舉，把自己還不錯卻始終用不到的好東西拿來這裡交換出售。

張翔宇說，在這裡可以買到文具用品、卡片、水壺。還有師長拿好吃又大顆的橘子來賣，一顆只要五塊錢，很快就被搶購一通。

少數老師還會提供自己或家人已經穿不下但仍嶄新的皮衣等保養得宜的衣物，使得購物CP值超高，連他都養成隨時來尋寶的習慣。