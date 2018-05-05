〈北部〉退休工友顧獨居學長 親人感恩

2018-05-05

吳貴榮 載看病、採買生活用品

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉大南村大南國小退休工友吳貴榮，退而不休；他退休十三年來，依舊每天到學校幫忙維護校園環境與協助廚房午餐供餐，更默默照顧著獨居的鄰居兼學長賴和宏，並上演溫馨接送情，騎機車載賴到大湖街上看病、採買生活用品。賴於日前往生，他在北部的親人，感念吳貴榮與學校的照顧，捐贈十萬元做為校務發展基金。

七十七歲的賴和宏，是大南國小前身，大湖國小大南分校畢業校友，七十三歲的吳貴榮，則是大南國小第一屆畢業校友，兩人是學長、學弟。

哥哥身故 弟妹捐10萬做校務基金

賴和宏的胞弟賴振宏表示，哥哥單身未娶，之前他們弟妹也曾徵詢哥哥是否願意北上同住？但哥哥總說不習慣住在都市，「住在鄉下老家比較自在！」弟妹們拗不過哥哥，只好順著哥哥的意。

賴振宏說，真的很感恩有吳貴榮及學校長期的照顧，讓他們放心許多，所以抱著感恩的心，捐贈小筆金額來表達感謝。

「只是大家互相幫忙啦！」吳貴榮則謙虛地說，他的兒子已長大成年、老伴又已過世，他一個人在家也是無聊啊！不如趁著現在「自己還年輕」，能做的就多幫忙，且生活上也多了一個伴友，不然等到越來越老就做不動了，「幫助別人自己快樂，別人也快樂，何樂而不為？」

校長李雯琪表示，吳叔叔（吳貴榮）的善良與行為，值得後輩的學習，尤其在當今社會，大多數人汲汲營營於名利的時代，這種不問回報默默付出的善行義舉，更是值得大家深思與學習，很榮幸大南國小有這個優秀的校友與同仁，是學弟妹最好的楷模。