〈北部〉矽卡惡火奪6命 迄今5月未偵結

2018-05-05

家屬要求儘速偵結 呼籲加強移工宿舍管理

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年十二月十四日桃園市蘆竹區矽卡公司員工宿舍大火，六名移工逃生不及葬身火窟，亡者阮文薦的哥哥阮文忠昨由工傷協會、越南外勞配偶辦公室人員與律師張譽尹陪同，前往桃園地檢署遞狀控告矽卡公司業務過失致死罪，他們呼籲，敬鵬工業大火也有兩名移工喪命，主管機關應正視移工宿舍管理等相關問題。

勞動局︰尊重司法調查 專案列管移工宿舍

市府勞動局回應，矽卡公司大火案已進入司法調查程序，尊重司法調查；而中央訂定的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」並未針對違章建築管理，但市府於案後針對廿人以上的八百間外勞宿舍進行專案列管，並要求廠商自主檢查，並分析廠商所提供資料，如發現有疑慮將移由消防局和建管處後續處辦；廠方人員則低調未回應，強調尊重司法調查。

檢方︰矽卡消防安全外包 部分證據待釐清

桃園地檢署目前正依業務過失致死罪嫌偵辦矽卡公司大火的相關人等，阮文忠說，因為弟弟遇上火災死劫，家人不願意讓他留在台灣繼續工作，他已與公司解約，下週將返回越南，回國前他希望能講出亡者家屬的心聲，也希望桃園地檢署儘快偵結；桃檢表示，全案尚未偵結原因，是矽卡公司將消防安全外包給廠商，檢察官正針對廠商人員訪談調查中，另有部分證據仍在釐清中。

阮文忠悲痛敘述他所看到的矽卡公司員工宿舍，他說，逃生口應該有兩個卻只留一個，還堆置危險物品，才會導致大火釀成六死悲劇；張譽尹說，矽卡公司明顯違反「就業服務法」、「職業安全衛生法」等相關法規關於員工宿舍的規定，希望藉由控訴矽卡公司涉及業務過失致死罪嫌，能讓社會大眾關注移工住宿的安全問題。

阮文忠等人除了遞狀，也在桃園地檢署前高呼「移工宿舍如炸彈，矽卡冤魂要真相」口號，工傷協會專員劉念雲說，桃園市政府對於矽卡公司員工宿舍的安全衛生條件究竟有無細查，至今外界仍如霧裡看花，希望檢方也能儘快釐清這個部分，否則他們下一波不排除要對桃園市政府提出告訴。