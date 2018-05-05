〈北部〉五結鄉代言人 小河鴨上任拚觀光

2018-05-05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉被譽為「鴨子的故鄉」，鄉公所設計鴨子造型吉祥物「小河鴨」，獲鄉長簡松樹頒發證書封為觀光大使；小河鴨上任後，昨天執行的第一項任務，是北上參加台北國際觀光博覽會，為五結鄉旅遊行銷代言。

五結鄉因地勢低漥，早期有不少養鴨人家，當地生產的鴨賞成了遠近馳名的宜蘭名產；鄉公所希望凸顯在地文化產業特色，打造一百八十公分高的「小河鴨」，這個吉祥物屬於人偶裝，與台北市吉祥物「熊讚」有異曲同工之妙。

小河鴨造型與色調，鄉公所歷經多次開會修訂後定調，採用討喜的金黃色系，頭頂戴上帽子，俏皮雙眼加上大大嘴巴，左右臉頰各有紅點，另有圓滾滾身軀，看起來俏皮可愛。

參加台北國際觀光博覽會

「觀光大使走馬上任！」小河鴨定裝後，前天在利澤國小亮相，在全校師生見證下，簡松樹頒給授職任用證書、披掛背帶，小河鴨接下「五結鄉觀光大使」頭銜後，昨天首度行使職權，偕同鄉公所人員參加台北國際觀光博覽會，為五結鄉拚觀光。

簡松樹說，五結鄉鴨子產業逐年轉型，過去以養鴨為主，現在融入休閒觀光，像是地方出產的鴨賞，吸引各界慕名而來，餐飲業者推出鴨賞料理行銷攬客，鴨母船遊河成了先民生活意象，盼小河鴨扮演好代言人角色，推銷五結鄉的特色。

除了台北國際觀光博覽會，小河鴨日後將帶領鄉內休閒產業業者，參加宜蘭童玩節等大型活動，與國內外團隊、遊客互動，提升五結鄉觀光的能見度。