〈北部〉被罰2次仍違法開挖 檢警扣挖土機

2018-05-05

寶山觀光要道未經申請整地 逮司機

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉觀光要道竹四十三線三峰路，有業者未經申請，違法開挖整地，縣府農業處兩度開罰仍未停工，報請新竹地檢署指揮偵辦，當場扣押一輛挖土機並逮捕羅姓司機，全案依違反水土保持法罪嫌究辦。

縣府農業處山坡地保育科，去年十一月廿九日現勘，發現雞油凸段三叉凸小段一三一─二、一三一─五、五五一地號等三筆土地，未經許可擅自開挖整地、修闢邊坡及鋪路，依法裁罰並要求彭姓行為人在期限內恢復植生，避免造成水土流失。

不過，彭姓行為人並未改善，山保科今年三月十九日會勘後再次處分，兩次共裁罰廿四萬元，違規面積合計約八千平方公尺。

縣府追查此案復舊情形，發現業者並沒有因被罰款而停工，不但持續開挖，且疑似收受土石方，立即會同警方與寶山鄉公所成立專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮，埋伏多日後突擊現場，查出非法開挖整地，扣押挖土機並逮捕司機。

涉收受剩餘土石方並傾倒山谷

山保科表示，行為人利用寶山鄉丘陵地勢，涉嫌收受磚、土、混凝土塊等剩餘土石方並傾倒山谷，數量待查。

依水保法規定，致生水土流失，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科六十萬元以下罰金。

山保科調查，彭姓行為人聲稱取得莊姓地主土地使用同意書，欲施做便道，方便土地使用，但否認傾倒剩餘土石方；縣府將持續監控，以防止環境繼續被破壞。

山保科說，緊鄰上案地點，另有一案雖依規申請新闢農路及農作資材室，卻被查獲未按核准計畫圖施工，也將依規處置。