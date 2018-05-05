〈北部〉汰換二行程機車 環局今年目標3萬輛

2018-05-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局昨在市府廣場舉辦「二行程機車報廢抽獎活動頒獎暨優良機車定檢站表揚典禮」，共有十六個機車定檢站獲表揚。環保局長沈志修表示，透過與各定檢站合作，加速淘汰二行程機車，去年總計汰換兩萬八千輛，目前設籍桃園的還有六萬六千輛，希望今年能達到汰換三萬輛的目標。

沈志修表示，配合環保署今、明年內全數淘汰二行程機車政策，另考量「空氣污染防制法」修正後，限制二行程機車行駛於空氣品質維護區可能帶來的衝擊，環保局推出各項二行程機車報廢補助優惠，除了報廢補助一千五百元，報廢換購電動二輪車或換購六期機車皆有補助，補助金最高可達三萬四千元；而中、低收入戶報廢換購，還加碼補助一萬兩千元，各項補助金額及補助種類堪稱全國最佳。

沈志修指出，環保署逐年降低二行程機車報廢補助金額，預計在明年停止補助，為了鼓勵更多二行程機車報廢，去年舉辦二行程機車報廢抽獎活動，並祭出相關換購補助，帶動了一波報廢熱潮，去年總計汰換兩萬八千輛。

沈志修說，環保局也與轄內機車定檢站合作，落實保檢合一及二行程機車淘汰，每年檢視各站辦理情形，針對檢驗品質、檢驗數量及環保政策推動狀況等項目評分，從中遴選年度優良機車定檢站，此次獲選者包括鈞隆車業行、千輪車業、勝星車業、輇興輪業有限公司、正昇、名鴻、新金輪、興園、東洋及天王星機車行共十站；二行程機車報廢及保檢合一成效良好，分別有順通機車行、偉譽車業、富國機業、今盛車業有限公司、勝宇車業行及尚興機車行共六站。