〈中部〉今上午10時起 11區部分鄰里停水41小時

2018-05-05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司「五合一工程」施工停水，將於今天上午十點開始至七日凌晨，共四十一個小時，影響十一個行政區，停水用戶十二萬三千戶，兩萬一千戶水壓降低。針對近來網路謠傳，沒有停水的北屯、大里、太平、霧峰也停水，台水澄清絕無擴大停水區域，原停水的十一個行政區，僅部分鄰里停水，並非全區，這次停水施工範圍，皆以官網公告才正確。

集中於中山高以西區域

台水第四區處副處長曾良琳表示，此次停水減壓區域為神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲、清水區等多個里，集中於中山高速公路以西區域。

曾良琳也說，這次停水區域為第一供水區，但網路卻謠傳第三供水區北屯、大里、太平、霧峰也停水，公司接獲民眾詢問電話已接到手軟，而他一人一天就接到多達三十、四十通；他強調，停水範圍以公司網頁公告才正確，請民眾勿轉傳錯誤訊息，以免造成恐慌。

還有用水戶質疑為何要大規模、長時間停水，且選在母親節檔期，台水也再次發出聲明，由董事長郭俊銘說明，「一次性停水四十一小時同步執行五項工程，未來將大幅改善大台中的供水穩定度」，大幅改善民生、產業供水能力，投資超過七億元以進行多項重大工程，為降低民眾不便，日期是與市府多次協商後的決定。

關於停水範圍，民眾可上官網或撥打一九一○免付費電話查詢，提醒用戶及早儲水備用，台水也將設置一百一十二處臨時供水站。