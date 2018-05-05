〈中部〉位七期商圈 全台最大貨櫃市集開幕

2018-05-05

占地近2600坪 集結逾30個貨櫃

〔記者張菁雅／台中報導〕全台最大的貨櫃市集「ＵＮＯ市集」四日開幕，不僅占地近兩千六百坪，集結卅多個貨櫃，還位在七期重劃區黃金地段。市長林佳龍不但出席開幕典禮，還逛起市集。業者戴宏一表示，此處市集有別於一般夜市或商圈，將型塑成青年創業育成平台，成為新世代的都會遊樂園。

市集內廣場 規劃辦展演活動

ＵＮＯ市集位於台灣大道近惠中路口，隔壁就是大遠百、新光三越兩間大型百貨公司，地處黃金地段。此處地主是達新工業，過去做為停車場，人山建設承租土地後，規劃為貨櫃市集，引進連鎖美食、茶飲、日本雜貨、超級扭蛋機、旋轉木馬等，還有一個貨櫃提供台中花博使用，播映花博簡介動畫及形象影片。市集內也規劃大片廣場，可舉辦展演活動；業者表示，將陸續推出各項創意活動，預估帶動周邊商圈人流成長兩成以上。

人山建設董事長戴宏一表示，打造貨櫃市集的概念，源自希望都市土地在沒有開發計畫前，能有其他想法，且必須有別於一般夜市或商圈。市府已將審計新村、光復新村打造為青創基地，私部門也願意提供年輕人創業機會，ＵＮＯ市集將型塑成青年創業育成平台，鼓勵品牌餐飲、街頭藝文、創新活動進駐，成為新世代的都會遊樂園。

林佳龍指出，ＵＮＯ市集去年底試營運時，因為是新的嘗試，外界很關心公共安全、消防衛生、對台灣大道交通的衝擊等問題，市府站在協助的立場，輔導業者完善相關配套措施，讓這裡成為新的生活美學空間，歡迎大家來逛逛。

ＵＮＯ市集試營運期間即引起話題，林小姐昨天遠從高雄來朝聖，她說，每個貨櫃主題都不一樣，且色彩鮮豔，很有特色，消費金額又比百貨公司低，很喜歡這裡。

ＵＮＯ市集緊鄰大遠百，大遠百多位主管昨也到場了解其營運情況，店長藍卓成表示，基於商圈共榮，歡迎ＵＮＯ市集進駐，一起把市場做大。