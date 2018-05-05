〈中部〉田尾康乃馨豐收 買氣卻冷颼颼

2018-05-05

議員籲促銷 縣府允加買

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週就是母親節，但「花卉的故鄉」彰化縣田尾鄉今年栽種的康乃馨豐收，交易卻出奇冷清、買氣不振，縣議員劉淑芳昨天要求縣府想辦法來促銷，不要讓花農「賠了夫人又折兵」，做白工！

議會昨天召開定期會，議員劉淑芳帶了美美的康乃馨，送給議長謝典霖和縣長魏明谷，送花目的，希望議會與縣府帶頭消費，行動購買在地康乃馨。劉淑芳說，往年選舉年，當年母親節的康乃馨需求量增加，交易熱絡，花農以過去交易經驗，今年增種兩成，供貨量充裕，結果買氣竟不如預期，花農等不到訂單上門，連花卉拍賣市場交易後的殘貨量也爆增。

劉淑芳表示，田尾康乃馨品種多、花色多，粉紅 、豔紫、桃紅，選擇性多，母親節就快到了，希望大家踴躍購買應景康乃馨。

田尾鄉陳姓花農說，今年康乃馨量比去年增加二到三成，產量多但買氣疲乏，本月三日台北花卉拍賣市場均價，每把十朵只有四八．五元，而彰化市場均價更低到四三．二元，比去年均價五○元，掉了一三．六％，交易價格只有「慘」字可形容。

不少花農向議長謝典霖大吐苦水，謝典霖說，近來康乃馨價格偏低，希望民眾買花送媽媽表達最誠摯的敬意。魏明谷表示，縣府每年都有編列預算購買康乃馨，今年也不例外，今年母親節比去年晚了快一週，縣府最近會開始購買，而且還會多買。