〈中部〉麥寮村村有共餐食堂 傲視全國

2018-05-05

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕麥寮鄉已設置廿一個老人共餐食堂，提供超過三千五百人共餐服務，設置進度與密度冠於全國各鄉鎮市；麥寮鄉長許忠富表示，共餐長輩公所每人每餐補助三十元，提供健康安全又溫馨共餐環境。

已設21間 將再設3間

許忠富指出，麥寮鄉有十三個村，公所規劃廿四個共餐食堂，希望每個村落至少有一個共餐食堂，讓長輩能就近享受營養美味餐食，本月一日麥津社區和保安社區聯合共餐食堂啟用，完成每村落都有共餐食堂拼圖，後續公所將再設置二個社區共餐食堂，及一個專門供應素食食堂。

許忠富指出，雲林縣老人人口比例逾十七％，是全國第二老縣市，麥寮鄉雖因六輕帶來外來人口，老化比例低於全縣平均，但仍高達約十五％，尤其較偏遠村落青壯人口外流嚴重，長輩獨居多，公所盼藉由共餐服務，結合鄉內其他老人福利措施，照顧鄉內長輩，讓外出的子女安心。

瓦磘村長陳志賢指出，村內有長輩共餐食堂，可讓讓長輩走出家門，在歡樂氣氛中享受餐食，心理、生理都獲得照顧，提高社區凝聚力與幸福感。

許忠富表示，共餐食堂食材以麥寮在地當令食材為主，並有營養師設計菜單，未來將推動社區有機菜園，讓長輩適度活動筋骨，自己種菜自己吃更有成就感，打造在地老化、在地安養的宜居家園。