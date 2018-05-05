〈中部〉不棄失明兒 黃徐彩玉獲四項模範母親

2018-05-05

鼓勵兒走出黑暗 一起做慈濟志工

〔記者曾迺強、蔡宗勳、林宜樟、黃旭磊／綜合報導〕嘉義縣梅山鄉六十五歲鄉民黃徐彩玉六年來帶著車禍失明的兒子黃昭榮，在慈濟基金會梅山環保站當志工，鼓勵他接觸人群，身教、言教教導兒子面對挑戰，今年一口氣榮選縣府、國軍、嘉義縣盲人福利協進會、台灣無障礙協會共四項模範母親殊榮，黃昭榮昨向母親奉茶，道出「沒有媽媽就沒有我」，場面溫馨。

兒子意外失明、丈夫抑鬱過世

黃徐彩玉與總舖師黃崇信婚後全台奔波辦外燴宴席，拉拔三名子女，不料九年前，黃徐彩玉面臨具東華大學化學系碩士學歷的兒子黃昭榮出車禍成植物人、母親往生、丈夫因獨子意外抑鬱過世，黃昭榮雖奇蹟甦醒，但雙眼失明且智力退化。

女兒為海軍首位一級作戰艦女艦長

「媽媽不能放棄孩子。」黃徐彩玉說，在海軍服務的長女黃淑卿，每天傍晚結束任務後，從左營營區送餐至義大醫院給母親，協助照顧弟弟，在女兒鼓勵下，黃徐彩玉拉著憂鬱、足不出戶的黃昭榮到慈濟梅山環保站協助資源回收，因與人接觸，黃昭榮漸漸恢復行動及言語，他昨向母親奉茶，並親吻母親表達感恩，黃徐彩玉勉勵他「黑夜後一定有天亮」。

慈濟梅山站環保幹事蔡政衛表示，黃徐彩玉獲四項模範母親榮譽，加上黃淑卿今年元月晉升上校，擔任我國海軍首位一級作戰艦康定級武昌軍艦女艦長，全家可謂「五喜臨門」。

另，縣府今晚六點半在創新學院表揚廿四名嘉縣模範母親，其中，竹崎鄉七十歲呂林綢二十年來無怨無悔，照顧任警職因公受傷成植物人的兒子；水上鄉公所今天上午九點半在水上國小禮堂表揚全鄉廿六名模範母親，會中邀請朴子姊妹連線協進會表演「女狼傳說」，並安排「愛的告白」，邀請家人上台說出對母親的感恩與祝福。