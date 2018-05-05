〈中部〉后里成功路延伸南村路 通車

2018-05-05

另眉山路拓寬元月完工 辦視察祈福

〔記者歐素美／台中報導〕市府斥資近億元拓寬后里國中聯外道路眉山路為廿米道路；另協助營建署取得用地，將后里區成功路延伸銜接南村路，昨分別舉行完工視察祈福及通車典禮；市長林佳龍表示，花博將於今年底開幕，后里是主展區之一，聯外道路網絡愈來愈四通八達，不僅有助地方繁榮，也可讓各地觀光客更方便來看花博。

后里國中因九二一地震毀損，二○○五年遷校至原台糖土地的現址，但欠缺完善路網，建設局開闢及拓寬三百四十二公尺的眉山路，工程經費五千六百萬、用地補償費四千一百六十六萬，總經費達九千七百六十六萬元，今年元月完工通車，不僅提供后里國中師生一條寬廣安全的道路，更可串連甲后路、三線路及公安路，未來並可銜接國道四號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道，建構后里區交通路網。

另外，后里區成功路在牛稠坑溝以南一直遲未開闢，市府協助營建署取得用地，於去年動工延伸至南村路，上個月完工驗收，昨舉行剪綵通車典禮。成功路延伸工程長度共四百二十公尺、寬度廿公尺，總經費達一億四千九百一十六萬元，通車後可串連甲后路，作為三豐路的替代道路，有助紓解花博的南北向車流，提供更便捷的交通系統。

林佳龍表示，花博不是一次性的放煙火活動，不僅促進花卉與農業的發展，展覽館、周邊的交通道路、水利工程等硬體設施都會留在地方，繼續帶來繁榮；市府希望將豐原到大甲中間，涵蓋后里到外埔，打造成台中的後花園。