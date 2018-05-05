〈中部〉跨越前後站 大甲車站人行天橋動工

2018-05-05

前站到後站 未來步行只要兩分鐘

〔記者歐素美／台中報導〕大甲火車站長期缺乏跨越前後站的人行天橋，後站居民必須開車到前站搭車或接送，生活出入不便且易造成甲后路地下道等交通壅塞，市府編列四千六百五十萬元將興建大甲車站人行跨越橋，市長林佳龍昨主持開工祈福典禮；市府建設局表示，跨橋將以鎮瀾宮意象設計，並設置電梯，預計明年二月完工，未來從前站到後站步行只要兩分鐘，可節省約廿八分鐘的時間。

市議員吳敏濟、李榮鴻、建設局副局長顏煥義、大甲區長劉來旺、外埔區長陳柏宏、大甲火車站站長李兆平及大甲里里長黃勝裕等昨皆出席開工典禮。

預計明年2月完工 橋塔內設電梯

建設局指出，大甲火車站跨站天橋長度七十二公尺、寬度三．三公尺，工程經費四千六百五十萬元，為鋼構可拆式跨橋設計，橋體造型源自大甲鎮瀾宮意象，將有廟宇屋簷兩側上拱造型，橋塔內並設有電梯，以提供行動不便者使用，完工後前後站居民進出火車站更便利，有助紓解甲后路地下道假日塞車問題。

林佳龍表示，之前市府已投注兩千萬元改善大甲火車站周邊環境，人行天橋完工後可以連結前後站，方便民眾停車與步行，加上iBike站的設置，讓外來遊客暢行鎮瀾宮、文昌祠等，在地生活也更加便利。

黃勝裕說，後站居民以往到火車站搭乘火車都需開車接送，造成站前交通壅塞，否則步行需花費半小時，人行天橋完工後，不論前站到後站或後站到前站，步行只要兩分鐘，十分方便，也有助紓解站前交通。