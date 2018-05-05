〈中部〉彰化開發風機綠金 將向中央爭稅收

2018-05-05

議員質疑印花稅撐不久

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府以開發離岸風機「綠金」感到自豪，不過昨天有多位縣議員在質詢時，質疑縣府過度渲染綠金稅收，讓民眾誤解真以為縣府很會賺錢，事實讓人大打問號。為此，縣長魏明谷表示，縣府會以專案方式向中央爭取分配五○％營業稅收，讓縣民真正「享受」到綠能的好處。

議會昨天召開定期會，縣議員白玉如、曹嘉豪、張春洋、張東正等人輪番質詢。

張東正說，縣長魏明谷自豪招商綠能投資總額高達一．二九兆元，工程簽產生千分之二印花稅估算應有二五．八億元印花稅入帳，可是到目前為止，只收到一○○○多萬元印花稅，與預估差很大，究竟多少稅收可收？曹嘉豪說，綠能印花稅收就算下個月再進帳一筆，累計六○○○多萬元，都不夠支應一個月的國中小學營養午餐費用；白玉如、張春洋說，綠能正式商轉營運，百分之五營業稅為中央稅須歸國庫，仰賴印花稅撐不久，根本無法細水長流。

議員們抨擊縣府賺少花多，張東正更拿出碗公寫著「極機密」字樣的道具，抨擊縣府不敢實說實際稅收；他並質疑，縣府浮誇綠能創造一萬八○○○個工作機會，機會從何而來？

縣長︰爭取分配營業稅收

對此，縣長魏明谷反駁藍營議員的指控，他說，稅收不會只有地方稅而已，開發工程未來商轉賣電繳納給營業稅，縣府會以專案方式向中央爭取分配五○％營業稅收，工作機會從水上、水下闢建工程，以及風機商轉開始輸送電力、賣電給台電後，平均一支海上風機會有十八到廿三個工作機會，數字有憑有據，不是畫大餅。

彰化縣地方稅務局長楊瑞美表示，到今年四月廿三日止，綠能工程簽約金額約七十二億六五○○萬元，印花稅金額一三六○萬二八四一元，下個月綠能工程決標金額二四九億九○○○萬元，印花稅四七六○萬元，累計今年元月到五月綠能印花稅六一二○萬元。

建設處長劉玉平說，彰濱外海吸引七大開發商、十四個開發風場，公司設籍彰化縣已有兩家外商沃旭、CIP，公司在彰化繳納營業稅，彰化縣更能精準掌握稅收。