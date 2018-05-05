〈中部〉中央補助國姓 墊付案屢遭議會擱置

2018-05-05

鄉長控與選舉有關 議長、文化局長否認

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國姓鄉公所昨控訴兩件中央補助款，因遭南投縣議會擱置墊付案，導致一件註銷，一件後來客委會收回補助逕自撥款，如今客委會核定補助今年的國姓搶成功活動，也被縣議會要求與文化局合辦，若不從恐墊付案再被擱置。鄉長丘埔生認為，這三件墊付案與選舉有關。議長何勝豐和文化局長林榮森，都否認與選舉、政治有關，認為鄉長丘埔生想太多。

國姓鄉代會定期會昨開議，鄉公所客家暨觀光所在單位報告時指出，楞嚴宮廣場環境改善規劃設計暨工程案，議會遲至去年底仍未通過該案墊付程序，文化局今年一月函報客家委員會註銷該案。

國姓鄉地方客語整體發展計畫，客委會評核為甲級，發給獎勵金一百萬元，到去年十二月縣議會仍未完成墊付，客委會今年一月收回逕撥給公所。

另外，二○一八國姓搶成功活動，公所去年提報計畫獲客委會選入客庄十二大節慶活動，將補助經費，惟縣議會去年提出要與文化局合辦，文化局今年又來文要求跟該局合辦，以此作為議會通過墊付與否條件。

丘埔生︰「搶成功」國姓特有 反對合辦

鄉長丘埔生表示，這些墊付案被擱置，及搶成功活動硬要擴大且要文化局合辦，很難不聯想跟選舉有關，搶成功是公所提計畫，縣議會要求文化局合辦，鄭成功軍隊與國姓有歷史淵源，與其他鄉鎮無關，如何與其他鄉鎮一起辦？況且搶成功活動是為振興九二一地震後的國姓觀光產業而辦，應留在國姓鄉。

議長︰擴大辦理讓它更熱鬧

議長何勝豐否認這三案都與選舉有關，並強調，楞嚴宮廣場工程墊付案公文才到幾天就說議長擋，才會送大會；客語獎勵金則可以不用提縣議會同意墊付，搶成功活動是建議擴大辦理讓它更熱鬧更成功。

縣府文化局長林榮森也說，楞嚴宮工程是執行單位喬不攏，才會註銷；搶成功活動擴大舉辦也是希望更熱鬧，絕對與政治無關。

丘埔生認為這幾件墊付案與選舉有關，主要是無黨籍的他尋求連任，民進黨未提名禮讓，國民黨的該鄉縣議員邱美玲早就傳出要選鄉長，上月也由國民黨提名參選鄉長。而縣長林明溱和議長何勝豐也都由國民黨提名參選。