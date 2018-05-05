〈中部〉朴子將重現真人藝閣 蘇金梅「妝」兩代

2018-05-05

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子配天宮媽祖遶境時，早年信眾會贊助真人藝閣遊行，二十多年前逐漸改為人偶式花車，朴子天公壇今年決定贊助兩座真人藝閣遊行，並邀請七十歲化妝師蘇金梅為孩子們化上古代妝，市民對七、八日真人藝閣將重現朴子都感興奮。

兩座真人藝閣 參加遶境

天公壇文書組長李文傑昨說，早年配天宮媽祖遶境的真人藝閣，會由五到十五歲的孩子化妝扮成戲曲角色，在藝閣上遊行丟糖果，今年天公壇邀集商家、市民出資，贊助兩座八人座真人藝閣，將由在地孩子裝扮「四海龍王會媽祖」、「蘇府王爺出巡」兩戲碼，找回對傳統的感動。

蘇金梅十五歲起接觸傳統化妝，在全台為藝閣人物化妝資歷已有五十多年；她說，古早和現代的化妝法不同，使用的特殊粉底可固定妝粉一整天，夜晚燈光照耀下還會閃閃發光，只是粉底需用沙拉油才能卸妝，現代化妝美容師已不再使用。

蘇金梅昨為參與雲林縣北港藝閣遊行的小姊弟蔡怡芹、蔡育軒化妝，用上水粉、白粉、蜜粉和眼線膏等，兩人好開心，直說每年最期待畫得美美的登上藝閣；朴子市民柯偉昌二十多年前曾上藝閣演出，三歲女兒今年也將登上藝閣，兩代都由蘇金梅化妝，感動又期待。

八十五歲朴子市民周國欽拿出九十年前日治時代昭和年間朴子真人藝閣的老照片，當時藝閣是工藝師的表現舞台並辦比賽，其父知名藝術家周雪峰以木雕和彩繪製作藝閣，曾多次獲得特等賞，「很開心真人藝閣將重現朴子。」