〈中部〉北港朝天宮媽祖出巡 「虎爺吃炮」超震撼

2018-05-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕文化部指定國家重要民俗北港朝天宮媽祖出巡，昨天盛大登場，上午八點半，雲林縣長李進勇、朝天宮董事長蔡咏鍀（讀音同得）等點燃起馬炮，隊伍在轟隆炮聲中出廟，沿途虎爺吃炮、陣頭犁炮，震撼力十足。

北港朝天宮媽祖出巡為期兩天，將南巡到嘉義縣南港村水月庵南壇，再回北港遶境，虎爺吃炮的炸轎與台灣三大炮之一的犁炮犁轎，帶給民眾最震撼的體驗，吸引全國媽祖信徒共襄盛舉，整個北港鎮為之沸騰。

在大學擔任副教授的林饒惓說，從高中起每年都參加媽祖出巡虎爺吃炮，為虎將軍抬轎，即使變成大黑臉也阻擋不了熱情，昨天還特別來見證北港媽祖神威。

真人藝閣送文創品 吸引索取

北港有名的百年藝陣也盡出，傳統的南北管軒社及龍獅武團，組成陣頭隨行，全國唯一的真人藝閣昨下午起登場，中斷多年的龍鳳閣也復出參加遶境，加上德義堂、勤習堂、老塗獅等陣頭，還有集雅軒南管北管，報馬仔、神童團，熱鬧滾滾。

真人藝閣遶境展現北港藝閣傳統風情，沿途丟撒糖果，今年多了文具及紀念文創取代，還有著名傳統工藝師結合大專院校學生首創「布袋戲藝閣花車」，推出十台充滿特色工藝的人力拉車藝閣，傳統藝師顏三泰、黃志偉攜手創作「天上聖母福祐北港」藝閣車，吸引大家目光。

工藝大師葉勝祈、葉家麟、李孟等人也打造千里眼、順風耳造型花燈，為藝閣車開道，車隊綿延數公里，沿途民眾爭相索取糖果、紀念文創，新北金山區金包里慈護宮副董事長陳壽春前來參加盛會，對真人藝閣送文創品讚不絕口。