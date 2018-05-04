〈南部〉日日徒步十餘公里幫洗衣 李陳開榮膺慈暉媽媽

2018-05-04

女兒李淑金從國小載母親上工

〔記者邱灝唐／台南報導〕「當年心中確實有怨氣。」已為人母的李淑金回憶，當年騎腳踏車載著母親幫人洗衣服，夏日炎熱、冬天寒冷，加上路途遙遠，不捨母親李陳開每日走路十幾公里上工，再累也要拚過去，但心中難免不平衡。回憶起往事，李淑金笑說，生孩子後才能體會母親的辛苦，如今苦盡甘來的母親獲選慈暉媽媽，母女二人昨日一起開心出席北區公所舉辦的表揚大會。

李淑金表示，任職於台電的父親月薪僅四、五千元，無法養活一家七口，母親靠著替人洗衣服及整理家務維持生計，由於不會騎車，因此每日都是從開南街的住家步行至東區、中西區等客戶家中洗衣服並整理家務，十幾公里的路程就這樣走了超過廿年，直到孫子出生後才退休。

為人母才能體會母親的辛苦

李淑金回憶，當年因不捨母親每日長途跋涉，因此從國小開始，只要學校放假就會騎著腳踏車載母親上工，幫忙洗衣服且整理家務。只是忙完一整天之後，母女二人早已筋疲力盡，回家路途卻得面臨長長的上坡，李淑金笑說，「當時從公園南路接東豐路時，還真想讓母親下車用走的」，但最後還是咬牙撐過去。

回首當年辛苦的路途，李淑金坦言，夏日炎熱或冬天寒冷時，看著別人家的孩子都能開心玩樂，自己卻得滿頭大汗或雙手泡在冰冷的水中，當初真有一股念頭，想早點結婚離開家。只是這股怨氣也在李淑金為人母後消失，母女兩人一起開心地從區長李皇興手中接下表揚狀。