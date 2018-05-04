〈南部〉假愛心詐投資 吸金上億200人受害

2018-05-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕做愛心還能投資獲利？柯姓女子被指控以「安利聯誼互助會」、「富麗互助聯誼會」名義，涉嫌假藉慈善團體來召募成員，並佯稱投資生機飲食、長青社區、健康米等，吸金上億元，估計逾二百人受害，高市刑大逮捕柯女等十人，依詐欺罪嫌送辦，柯女否認仍遭收押。

真善美案成員另起爐灶

刑大指出，三年多前破獲「真善美吸金案」，柯女（五十五歲）為集團成員，該集團吸金十六億、逾一千六百人受害，該案仍上訴中。不料，柯女與多名同夥交保後，不到兩個月又另起爐灶，成立安利、富麗互助聯誼會，以合會方式詐騙吸金。

互助會以獲利固定、不需競標、保證獲利等，分抽籤標、固定標兩種模式營運，還結合愛心善舉，申設「安家關懷協會」，稱可協助國內貧生就學，以每人入費二百元，邀上百位愛心會員加入安利、富麗合會。

檢警查出，柯女另找來李女（四十歲）、呂女（七十一歲）擔任會首，由謝女（七十歲）等人藉由餐會、文宣、旅遊等，再以每會投資七千八百元，可獲二千二百元利潤，年利率高達二六四％吸引會員。

據了解，二○一六年一月間，該聯誼會因無法再支付高額利率，再另立「富麗聯誼會」，將標金降低至一千六百元，繼續招攬會員入會；檢警於上月底發動搜索，發現柯女等十嫌幾乎都與真善美案有關，初步清查二百多人受害，吸金逾億元。

警方查扣十七萬現金及手機、存簿、匯款收據、互助會憑證等，柯女否認詐騙，仍遭檢方向法院聲押獲准，柯女和呂姓、李姓會首等堅稱，互助聯誼會是合法民間合會，被依違反銀行法和詐欺罪嫌送辦。