〈南部〉五四無塑日 台東環局前進市場宣導

2018-05-04

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環保局取五四諧音將今天訂為台東無塑日，盼這天台東可以不要製造新的塑膠垃圾，昨天逐一走訪台東市中央市場，鼓勵每個攤商減少提供塑膠袋，若提供以「透明」為原則，才能「一袋兩用」，今天則以走動式及舉牌，呼籲民眾到菜市場購物自備塑膠袋。

縣環保局為落實減塑，今年四月起鼓勵中央市場、夜市攤商簽署加入「無塑商店」，進一步將五月四日訂為台東無塑日，希望縣民在這一天響應不使用一次性塑較物品，或減少使用塑膠製品，降低廢棄塑膠的產生。

環保局人員昨天先到中央市場，向攤商說明五四無塑活動的目的，希望攤商配合向消費者宣導，同時減少塑膠袋提供，或對自備購物袋者，提供加量不加價或優惠。

對於環保局的無塑運動，中央市場攤商有贊成也有不認同，不認同的攤商多認為不方便，簽署加入無塑商店的玟妏壽司店張麗純表示，雖然不提供塑膠袋，會讓部分客人不滿，甚至邊走邊罵，仍認為無塑觀念是正確的，自家壽司盒特地選用成本高的塑膠硬盒，就是鼓勵民眾洗完可重複使用，更歡迎民眾使用保鮮盒，順手「無塑」絕不會困擾攤商。

有攤商反應肉類、魚類無法避免使用塑膠袋，環保局建議，攤商或民眾自備回收再利用的乾淨塑膠袋，更盼五月四日這一天不要製造新的塑膠垃圾。