〈南部〉《技職繁星排序全國第一》孝子伴親、省交通費 選擇高科大

2018-05-04

〔記者黃明堂、王秀亭／台東報導〕技職繁星昨天放榜，台東專科學校高職部林彧瑞在土木建築群的成績排序全國第一名，只要填台科大、北科大兩大北部名校必上，但考量生活費及為了返鄉親陪家人方便，以高科大土木工程系為第一志願，並且錄取。

東專今年共有十人錄取繁星，家長會昨天逐一頒贈獎學金。公東高工十一位學生錄取，其中張琪悅台科大、湯期鈞高科大，校方放鞭炮慶賀。關山工商是台東縱谷唯一高職學校，今年技職繁星推薦十二名學生，結果有八人錄取公私立科技大學，其中建築科羅婉甄、資訊科錢嘉偉在校表現優異，也都考取多張相關專業證照，兩人皆錄取台灣科技大學。

林彧瑞捨棄台科大、北科大

東專錄取國立高雄科技大學土木工程系的林彧瑞，在全國技職繁星土木建築群的排序是全國第一名，校方期待他填台科大，不過，他以高科大為第一志願。

林彧瑞表示，因指導老師張凱翔、張恒瑋均都是高科大建築系校友，跟隨老師腳步前進，是一件非常驕傲的事情。建築科主任張恒瑋說，台科大是技職學生心目中的「台大」，幾乎沒有人會放棄這種機會，但林彧瑞考量在高雄讀書生活費比較低，從高雄回台東的車資比較少，而且離家比較近，假日可以回鄉陪伴家人，所以，決定選高科大，真是孝順的孩子！

公東高工張琪悅來自關山，父親從事水電、母親擔任美髮設計，連續五個學期全勤且學業排名第一。關山工商建築科學生羅婉甄是中低收入家庭學生，父親生病後，僅靠著母親在資源回收場任分類員維持家計，羅婉甄靠著努力向學，獲得獎學金及在學校合作社打工的收入，完成高職學業，三年來一直是班上第一名，會選擇建築科系，主要是父親在生病前從事鐵工工作，從小母親都會帶著她到工地等父親下班，對相關產業有種熟悉感。

同樣考取台科大的錢嘉偉因本身喜愛電腦，加上父親從事水電修復工作，受其影響而選讀資訊科。