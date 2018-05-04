〈南部〉保鄉代席次 新埤力守萬人關卡

2018-05-04

〔記者邱芷柔、陳彥廷／屏東報導〕新埤鄉人口數今年初跌破萬人，如果本月底未達一萬人，年底五合一選舉時鄉代席次將縮減，並衝擊公所編制與統籌預算分配，鄉公所為此多管齊下，三個月來成功讓人口數突破萬人，但公所不敢鬆懈，因為這場「人口保衛戰」須堅持到五月底，才能真正解除危機。

動員求學、就業鄉親 連嫁外地的都遷回

新埤鄉長林志成指出，萬人門檻除了影響鄉代席次，也會讓公所課室縮編，統籌分配款跟著減少，為保住萬人關卡，公所多次召集村長、社區理事長開會，動員親友，讓鄉民們嫁到外地的女兒將戶籍遷回家鄉。

生育補助不限胎數 每胎六千元

鄉公所秘書賴勇煌表示，公所鼓勵因求學、就業將戶籍遷出的鄉親，把戶籍遷回新埤，並祭出不限胎數、每胎六千元的生育補助，多管齊下，終於讓鄉內人口止跌回升。

新埤鄉今年一月人口數跌至九千九百三十一人，四月底回升至一萬零一百一十五人，三個月來增加了一百八十四人，由於選前六個月是人口數認定日，因此必須以五月二十四日數字為主。

若24日認定日不到萬人 鄉代席次剩7席

屏東縣選委會組長伍文玲表示，新埤鄉目前鄉代席次為十一席，選委會依據選前六個月的人口數計算應選席次，如果認定日未達一萬人，鄉代席次可能從十一席減至少七席。

林志成表示，因認定日還沒到，每個月人口數都會變動，公所將持續力保一萬人，目前將戶口遷回來的多半是到鄰近鄉鎮求學的學生，不會有「幽靈人口」的疑慮，公所規劃引進太陽能產業，創造就業機會，吸引青年留鄉發展。

屏縣民政處指出，戶籍遷動是合法行為，但如果人口異常或有「幽靈選民」等跡象，將會報請檢調單位調查，並由法官認定是否有影響選情等相關違法行為。

南州人口破萬 可望保11席鄉代

此外，屏東縣面臨一萬人口保衛戰的鄉鎮除了新埤鄉，還有南州鄉，目前人口有一萬零六百五十六人，年底地方選舉時，南州鄉可望保住十一個鄉民代表席次。

南州鄉若人口跌破一萬，鄉代席次少四席，統籌分配款也將短少數千萬元，增加人口數成為地方重要課題。

南州鄉長黃盈裕說，南州生活機能有一定水準，近來有不少建商看中南州交流道、火車的交通便，前來興建獨棟別墅或新房，有助於人口增加，鄉公所也已祭出五千元的生育補助，有信心在月底前不會少於一萬人。