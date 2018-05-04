〈台北都會〉北水處長︰今年保證不會喝到黃水

2018-05-04

強化原水預警 提高淨水措施

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二○一五年蘇迪勒颱風來襲，原水濁度飆升，造成大台北地區民眾喝了黃泥水，為此北市府著手興建翡翠水庫取水專管。台北自來水事業處昨赴市議會財建委員會進行工作報告，北水處長陳錦祥表示，已強化原水預警及提高淨水措施，萬一原水濁度飆高，最壞狀況會停水，但保證不會喝到黃水。

至於翡翠水庫專管計畫的進度？陳錦祥指出，正在新北市環境影響評估委員會審議，將於本月十一日會同環評委員到水庫會勘，若審查順利通過，就進入細部設計，預定今年九月發包，採最有利標，年底可發包完成，明年一月開工，目標二○二二年五月前完工。

翡翠水庫專管 明年1月開工

近年來氣候極端變化，蘇迪勒颱風侵台期間，翡翠水庫下方的南勢溪濁度超過一萬兩千度，濁水流入直潭淨水廠，大台北地區自來水黃濁三天，引發民怨。北市府提出興建專管取水計畫，中央負擔八億元、北市府則為十二億元。

陳錦祥報告說明上半年工作內容指出，藉由中央災害防治辦公室測量南勢溪山上的雨量濁度資訊，可提早發現雨量與濁度變化，並在翡翠一號橋設置新的濁度偵測器後，能提早一小時應變，且淨水場沉澱池有六座刮泥機設備可即時把污泥排除，今年保證民眾不會喝到黃水。

陳錦祥說，全市一二四所學校都有設置供水站，今年颱風季來臨前會再做一次演練。但有議員不放心的問及，如果民眾喝到黃水怎麼辦？陳錦祥回應，他會負責。