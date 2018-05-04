〈台北都會〉小法典—預算法第62-1條

2018-05-04

二○一○年底各界批判政府不當進行新聞置入性行銷，在此壓力下，立法院迅速通過《預算法》第六十二條之一增訂條文，禁止政府置入，並要求政府宣導應嚴格區分廣告與新聞界線，絕對不要以購買新聞的方式辦理，政策廣告行銷也應光明正大地清楚標示機關名稱。

二○一二年六月，另外函頒「《預算法》第六十二條之一執行原則」，明確揭示立法意旨規範範圍內，各機關編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理政策宣導，應切實依法辦理。亦即預算法第六十二之一條適用範圍，也包括網路媒體。（記者沈佩瑤）