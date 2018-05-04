〈台北都會〉花公帑找網紅宣傳 〈沒有標示機關名稱〉挨批違法

2018-05-04

9位網紅宣傳世大運 市府砸百萬

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為鞏固年輕票源，台北市長柯文哲積極經營網路社群，不但臉書、IG樣樣來，去年更砸下近百萬元預算一口氣找來九位網紅宣傳世大運，並在今年接受網紅直播節目專訪，引發外界質疑未依預算法規定清楚標示機關名稱，有偷渡置入性行銷之嫌。多位學者表示，既然市府有投入預算，影片或節目就該清楚標示機關名稱。藍綠北市議員皆說，不論任何平台，只要是用政府預算做宣傳就該清楚標示，才符合預算法立法精神。

網紅節目置入市府宣傳 挨批違反預算法

柯文哲多次對外表示，「年齡層越低，我的支持度就越高」，今年四月赴議會市政報告時，議員更爆料柯曾私下坦言若恢復發放重陽敬老金「網路族不投我了」，顯見年輕族群在柯心中地位。今年柯文哲上網紅呱吉直播節目，一席「收買名嘴要錢」惹議，呱吉事後強調僅在去年和其他網路一起宣傳世大運時收過業務費。未料，該系列影片皆未清楚標示機關名稱，引發外界抨擊違反預算法規定。

《預算法》第六十二之一條規定，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。《預算法》主管機關行政院主計總處表示，由於各級機關編制不同，加上科技進步，行銷的樣態和管道越來越多元，因此在訂定法令時會保留部分彈性，交由各級機關依權責判斷是否為「政策宣導」，另在執行原則中應加強監督。

綠議員︰花公帑就是做政策宣導

台北市議會民進黨團總召李慶鋒指出，回歸預算法第六十二之一條的立法精神，政府既然有下預算，就應該讓閱聽大眾知道，所以應該就能準用在其他媒材跟媒體上，況且世大運品牌諮詢小組就是在做行銷，當然要依照預算法執行辦理；李慶鋒強調，只要是花公帑就是做政策宣導，沒有判斷是否為「政策宣導」的空間，若不是政策宣導，根本不能使用政府預算，所以不論任何形式，都該受到預算法的規範，若這樣規範不夠明確，將透過議員提案方式，要求市府未來在執行預算時，應遵守相關規定。

台北市議員顏聖冠也質疑，不是政策宣導，為何可以使用政府預算，甚麼樣的廣告或行銷，與政策宣導無關卻可以使用人民納稅錢？判斷是否為「政策宣導」的說法，就是擺明放水。

藍議員︰用到預算就要清楚標示

國民黨台北市議員陳永德表示，北市府就是在鑽法律漏洞，即使臉書等社群媒體屬較模糊地帶，既然是花人民納稅錢，當然就要讓人清楚知道這是政府有花錢做的網路行銷，即使是市長上節目宣傳世大運，有花費到政府預算，就要標示得清楚明白，才符合預算法的立法精神，審計單位更應嚴格監督執行，不該交由各機關自行裁定，睜一隻眼閉一隻眼。

學者︰社群媒體置入應該要規範

台灣大學新聞研究所教授林麗雲表示，相較於直接下廣告或是買新聞，市府和網紅合作這種方式「滿隱晦的」，網紅可以說只是資訊，但確實已經影響到民眾的觀感，所以法律應該要與時俱進，社群媒體的置入也應該要規範。政治大學新聞系教授劉昌德表示，應該要納入新科技或是非新聞類；世大運應該是政策，「總不可能是柯文哲的形象廣告？」所以法令上應該要有更清楚規範。