〈台北都會〉月眉土資場 股東：水保作假、違規收垃圾

2018-05-04

股東另爆 被要求打通關節

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市月眉土資場在今年三月底發生土石崩塌，基隆市議員昨天會勘，土資場的黃姓股東當場爆料，指土資場違法收受家庭垃圾及事業廢棄物進場傾倒，他還被要求拿出三千七百萬元「做公關打通關節」，但有無付款沒有說明；對此，市府否認指控，澄清都有定期稽查、監控廢棄物進場，市長林右昌表示，黃姓股東的爆料，市府已主動函請基隆地檢署偵辦。

月眉土資場在二○一四年啟用，使用年限十年，可收受土方八百二十多萬立方公尺；黃姓股東爆料說，水保、防災設施都是「做好看」的，根本無法抵擋風災，陳情二年多，都未獲相關單位回應。

市府都市發展處表示，土資場在三月二十九日因大雨而崩塌，技師研判是排水涵管設施受擠壓後接頭脫管，導致土方含水量過大，造成已回填的土石鬆軟，以致產生崩塌，崩塌地點位於水土保持區域範圍內，無人傷亡或機具受損，目前已施作防災設施穩固，評估無安全之虞。

土資場：水保都依規定施作

月眉土資場水土保持計畫監造技師賴世屏說，崩落後的四天就改善完畢，是單純的土石崩塌，並非土石流；針對黃姓股東爆料，他澄清說，土資場水保都依規定及計畫施作辦理，市府每三個月稽查一次，黃某所言與事實不符。

市議員楊石城表示，根據黃姓股東的爆料，有掮客在台北、新北穿梭，媒介外縣市的家庭垃圾及事業廢棄物載運到月眉土資場傾倒，相關單位漠視無為，讓基隆多了一座垃圾山。

市議員洪森永、曾紀嚴、秦鉦也說，黃姓股東提供的土資場現場照片，清楚看出有保齡球、塑膠瓶罐，甚至還有廢棄機車，非常離譜，嚴重危害基隆的環境；議員游祥耀、施世明也認為不能縱容，建議封場進行調查。

環保局：車輛進入都會查驗

環保局長賴煥紘表示，車輛進入棄土場都會查驗，去年與警方聯合稽查一百五十輛，處分四輛，從源頭管理，事業廢棄物絕對不能進入，營建剩餘土石方，木材、磚瓦、石塊等營建廢棄物才能進場，對於空氣、水污染等情況都有監控並定期巡視，有異常會追查。

賴煥紘說，黃姓股東每次檢舉，環保局都有配合稽查並依法處置，黃某昨天爆料提供的是前兩年的舊照片，當時環保局已依水污法、空污法開罰卅一萬元，車輛攔查如果夾雜違規廢棄物，可依廢棄物清理法開罰六萬元。

林右昌：送基隆地檢署偵辦

林右昌表示，黃姓股東具名檢舉的內容，市府秉持毋枉毋縱原則，已主動移請基隆地檢署偵辦。