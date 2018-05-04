〈台北都會〉海洋熊讚遭批評 搭捷運挽人氣

2018-05-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」改版後，粉絲不買單，網友也一片噓聲。為挽救人氣，台北市觀光傳播局昨在社群群組發布熊讚最新文章，新版「海洋熊讚」表示自己將在台北旅遊網擔任部落客發表文章，近日也會不定期搭乘台北捷運，與民眾博感情，並寫下「我本初心，仍是熊讚」宣言，留住粉絲的心。

宣示成為知名部落客的「海洋熊讚」昨發布第一篇文章，文中表示「回想二年多前，很多台北市民都不認識我，為了打出『熊讚』的知名度，讓市民了解我，熊讚團隊默默的勤走基層，像一位新人要選議員般，最常去的地方就是捷運站」。

文中指出，北市每日有上百萬人搭乘捷運，舊版熊讚過去也是搭捷運到台北市政府上下班，當年很多乘客看到他在車廂內，大多「面無表情」低頭滑手機，只有少數人會拿出手機拍照，甚至與他保持距離，但世大運之後，熊讚成為家喻戶曉的大明星，因此再去搭捷運時，大家都搶著合照。

「海洋熊讚」說，最近他做了一點新造型的改變，引起很多討論，熊讚團隊的士氣當然有受到影響，因此決定複製當年不定時搭捷運上下班，讓市民可以近距離跟他坐捷運，最後還強調「我，熊讚仍是熊讚，初心不變的熊讚！」

仍有網友留言 盼望老熊讚能回來

除了在旅遊網PO文章，海洋熊讚仍舊持續努力經營「熊讚Bravo」臉書粉絲專頁，定期每日更新PO文最近的動態，網友留言也踴躍，表示支持海洋熊讚，但留言仍可發現有人希望金牌熊讚回來；自從四月廿二日海洋熊讚亮相後，臉書粉絲頁也未再提及「金牌熊讚」有關內容。