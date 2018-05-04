〈台北都會〉慘遭網軍霸凌 「金牌熊讚」 哭哭

2018-05-04

創下首宗被網路霸凌吉祥物

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」從「金牌熊讚」斥資一一三萬改版成「海洋熊讚」，引發負評聲浪，近來網路一出現支持金牌熊讚的言論就會遭網軍攻擊，難過傷心的熊粉找上北市議員求援，悲嘆熊讚不只是一隻熊，還怨市長柯文哲不了解，熊讚創下國內首宗被網路霸凌的吉祥物。為力挺金牌熊讚，北市議會藍綠議員昨發起連署，要求觀光傳播局停止花錢申請海洋熊讚商標，北市吉祥物不該鬧雙包，一個下午即有二十位藍綠議員連署。

支持「金牌」就遭攻擊 熊粉陳情

對此，觀傳局長陳思宇表示，熊讚一直都是熊讚，沒有雙包問題，是考量金牌熊讚即使取得商標註冊，對智財保護力仍不足夠，才會進行改版。金牌熊讚遭網路霸凌，觀傳局雖否認霸凌一事，但表示網路正反意見都有，觀傳局予以尊重，未來熊讚團隊會讓大家更愛熊讚。

熊粉感嘆：不是柯P所能了解

金牌熊讚在世大運闖出高知名度，觀傳局卻以註冊商標未過為由進行改版，不捨金牌熊讚，民間發起搶救金牌熊讚活動，誇張的是金牌熊讚竟遭霸凌，熊粉向市議員許淑華陳情，反映「最近都不敢說話，只要一說支持舊（金牌）熊讚，就被網軍攻擊」，並表示「熊讚不只是一隻熊，他帶給我們很多歡樂、正面力量，他不是政治惡鬥的犧牲品，很多人默默流淚，沒人可以幫忙」。

熊粉更說，「熊讚連結許多情感，世大運那種對外一致團結合作的感情」，最後還感嘆表示「不是柯Ｐ所能了解的，哀」，陳情的一言一字流露悲切之情。

議員連署停止申請海洋熊讚商標

為聲援金牌熊讚，許淑華昨發起連署，指金牌熊讚陪伴市民走過世大運，立體商標申請已由經濟部智慧財產局確認通過、平面商標也待北市觀光傳播局補正即可通過，金牌熊讚作為北市吉祥物的獨有地位不容質疑，要求觀傳局停止再花費商標申請費九萬三千元申請新版的「海洋熊讚」商標權。獲得廿位藍綠議員簽名連署。

參與連署的議員秦慧珠說，市府聲稱申請不到專利，但智財局回應僅是要市府做部分修正，結果金牌熊讚通過商標申請，顯示市府經驗不足、判斷不專業，不僅多花一百多萬元改版，還要花時間申請新專利，搞到現在熊讚鬧雙包，直問「到底誰才是正牌？」

觀傳局：金牌熊讚註冊通過保護力仍不足

市議員顏若芳說，金牌熊讚已代表北市精神，有不少忠實粉絲「追星」，更受到市民愛戴，如今已經取得商標，還要再花錢申請海洋熊讚商標，「要金牌情何以堪」。

面對議員抵制海洋熊讚，陳思宇說，議員的連署證明熊讚長期以來的努力深植所有人心中，未來熊讚只會更努力讓大家更愛他。現階段出席活動以新造型熊讚為主，當然也不排除在未來重大場合，兩隻熊讚同時出現。據了解，市府有意在熊讚生日時，讓雙熊同台現身。