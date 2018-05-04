〈台北都會〉安坑輕軌列車 4款「新衣」票選抽獎

2018-05-04

今起到14日 每人每天可投一票

〔記者何玉華／新北報導〕三環三線中的安坑輕軌共有十五列車廂，第一列車廂預計在二○二○年底製造完成，新北市政府昨天發表四款結合安坑地區風土民情、文化特色設計的列車塗裝，有「光耀金」、「祥紅金」、「高雅紫」及「青翠綠」四種顏色供民眾票選。

市府捷運工程局指出，第一階段網路票選活動從今天零時起至十四日廿四時止，民眾透過活動網站https://ankeng.taiwaninews.com/，每人每天可投一票；第二階段的現場投票在十九、廿日的上午十點到下午四點，舉行兩天，民眾可到輕軌沿線指定的里辦公處（雙城里、永安里、安和里、永平里、玫瑰里）、景文科技大學、安和市民活動中心、雙城市民活動中心投票；參與投票的民眾有機會抽中限量五十項的獎品，包括遊戲機、平板電腦、手提音響等。

市長朱立倫表示，安坑輕軌目前的工程進度是卅二．三％，下半年開始鋪設鐵軌，預計二○二一年完工通車，安坑輕軌共配置十五列車，每列車有五節車廂，可載客二六五人；四款外觀塗裝設計意涵是象徵山城風華再現的「光耀金」、文化信仰中心大坪頂開漳聖王廟意象的「祥紅金」、融合當地花卉色彩意象的「高雅紫」及林木蒼鬱山谷美景的「青翠綠」。

萬大線二期納前瞻 朱立倫歡迎

另外，對於蘇巧慧等三位綠委在五月一日拜會行政院長賴清德，行政院立即在二日宣布捷運萬大線二期納入前瞻建設，朱立倫昨天以自嘲的方式「虧」民進黨政府。

朱立倫說，感謝所有協助的立委、議員，他上次跟賴清德會面時就跟賴說，前瞻經費的增加是明年、後年的事，他到時候已經不是市長了，「可以趕快大方地同意」。

朱立倫表示，只要對新北市有利，就算有政治考量也沒關係，「或是因為朱立倫當市長的關係，過去不能給，未來朱立倫不當市長就可以給。」這都沒關係，只要是對新北市有幫助，歡迎行政院、交通部支持。